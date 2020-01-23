Депутат Госдумы Грибов назначен заместителем главы аппарата правительства

23.01.2020, 19:19, Новости дня

Премьер РФ Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя аппарата правительства депутата Госдумы Александра Грибова.

«Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации», – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Грибову 33 года, депутат Госдумы VII созыва от «Единой России», зампред комитета по государственному строительству и законодательству.

Первым заместителем главы аппарата правительства накануне был назначен Валерий Сидоренко. Главой аппарата назначен Дмитрий Григоренко.



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