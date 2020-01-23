«Transparency International»: у Грузии самый низкий показатель коррупции в регионе

Грузия имеет самый низкий показатель коррупции в регионе. В то же время, по сравнению с прошлым годом страна набрала на два балла меньше (56), и её рейтинг снизился на три пункта (с 41 на 44 место) в «Индексе восприятия коррупции», который, начиная с 1995 г., ежегодно публикует Transparency International (TI) – неправительственная международная организация по исследованию уровня коррупции по всему миру.

«Захват государства» – т.е., неправомерный контроль и давление на процесс принятия решений регулятивных органов со стороны узкой группы лиц, также как и концентрация власти в частных руках, – остается основной проблемой региона. В случае Грузии главным вызовом, согласно авторам исследования Международной неправительственной организации Transparency International, остается «ненадлежащее давление» на ключевые институты в стране.

В обнародованном сегодня рейтинге, Грузия с 56 баллами оказалась вместе с Латвией на 44 месте, опередив все постсоветские страны, за исключением Литвы – 35 место с 60 баллами, и Эстонии – 18 место с 74 баллами.

Примечательно, что в рейтинге TI коррумпированность стран оценивается по шкале от 0 (наиболее высокий уровень коррупции) до 100 (наименьший уровень коррупции) баллов. Индекс составляется на основе экспертных оценок уровня коррупции в государственном секторе.

Лидер в регионе

Что касается стран, расположенных по соседству с Грузией, то в «Индексе восприятия коррупции» за 2019 год Азербайджан с 30 баллами занял 126-ое, а Армения с 42 баллами – 77 место. При этом среди постсоветских стран самый впечатляющий прогресс у Армении, которая за год улучшила свои показатели с 35 до 42 баллов. Одновременно в Азербайджане также исправилось положение – в 2019 году страна набрала на 5 баллов больше (30 баллов), чем в прошлом году (25 баллов).

В то же время Россия оказалась на 137 месте (28 баллов), а Турция на – 91-м (39 баллов).

В целом, согласно авторам исследования, в Восточной Европе и Центральной Азии средний показатель коррупции – 35 баллов, и только три страны из этого региона –Грузия (56), Беларусь (45) и Черногория (45) – сумели набрать выше среднего мирового показателя, который равняется 43 баллам.

Тревожный сигнал

Эксперт Александр Микиашвили отметил в своем комментарии для Русской службы «Голоса Америки», что результаты «Индекса восприятия коррупции» за 2019 год, составленного организацией Transparency International, можно оценить как в положительном, так и в отрицательном ключе. Так, например, несмотря на спад в показателях, Грузия все же остается на лидирующих позициях в рамках региона Восточной Европы и Центральной Азии, а также опережает ряд стран ЕС. Но с другой стороны, говорит эксперт, налицо регресс, в то время как к примеру, соседняя страна – Армения, сделала за последний год огромный рывок.

«Ключевой вывод, который можно сделать из исследования «TI» в том, что вместо того, чтобы продвигаться вперед, Грузия постепенно ухудшает свои показатели. Конечно, можно апеллировать массой аргументов насчет того, что в Грузии все лучше, чем где-то еще – так, как это делают грузинские власти, – но, по сути, показатели Transparency International являются очень тревожным сигналом», – говорит Микиашвили.

Критика и темпы развития

Политлог Нико Тоидзе отметил, что публикация «Transparency International» совпала с периодом, когда грузинские власти находятся в центре международной критики. В частности, в течение последних двух месяцев американские конгрессмены направили премьер-министру страны три письма, в котором они высказывают серьезную обеспокоенность в связи с отклонением Грузии от демократических ценностей. Руководство Грузии раскритиковали также в Европарламенте, депутаты которого на встрече с грузинской делегацией 21 января осудили случаи избирательного правосудия, давления на СМИ и отказ властей от проведения избирательной реформы. На таком «тяжелом» фоне, говорит эксперт, еще громче звучит комментарий экспертов «Transparency International» насчет давления частных лиц на регулятивные институты в Грузии.

«Пока что нет признаков того, что грузинские власти намерены пойти на уступки и учесть рекомендации международных партнеров. Такая позиция, скорее всего, обернется против них на выборах в октябре. Хотя хуже всего, что это замедляет темп развития Грузии», – считает эксперт.

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