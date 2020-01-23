«Шахтер» обошел «Динамо» в рейтинге лучших клубов планеты по версии Федерации футбольной статистики

23.01.2020, 19:06, Новости дня

Донецкий «Шахтер» обошел киевское «Динамо» в рейтинге лучших футбольных клубов мира, который опубликовал официальный сайт Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).

«Шахтер» занимает 70-е место и имеет в активе 151 очко. По сравнению с прошлогодним рейтингом донецкий клуб утратил пять позиций.

«Динамо» занимает 75-ю строчку, в активе киевлян 146,5 балла. В прошлом году «Динамо» занимало 37-ю позицию.

В рейтинге присутствуют еще две украинские команды: луганская «Заря» поднялась с 329-го на 137-е место, «Александрия» с 355-й строчки вышла на 315-ю.

Лучшим клубом в 2019 году стал «Ливерпуль» (316 очков), вторая – «Барселона» (293 балла), третье место занял «Манчестер Сити» (284).

Ранее IFFHS опубликовал рейтинг лучших чемпионатов планеты, украинская Премьер-лига заняла 25-ю позицию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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