«Шахтер» обошел «Динамо» в рейтинге лучших клубов планеты по версии Федерации футбольной статистики

Донецкий «Шахтер» обошел киевское «Динамо» в рейтинге лучших футбольных клубов мира, который опубликовал официальный сайт Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).
«Шахтер» занимает 70-е место и имеет в активе 151 очко. По сравнению с прошлогодним рейтингом донецкий клуб утратил пять позиций.
«Динамо» занимает 75-ю строчку, в активе киевлян 146,5 балла. В прошлом году «Динамо» занимало 37-ю позицию.
В рейтинге присутствуют еще две украинские команды: луганская «Заря» поднялась с 329-го на 137-е место, «Александрия» с 355-й строчки вышла на 315-ю.
Лучшим клубом в 2019 году стал «Ливерпуль» (316 очков), вторая – «Барселона» (293 балла), третье место занял «Манчестер Сити» (284).
Ранее IFFHS опубликовал рейтинг лучших чемпионатов планеты, украинская Премьер-лига заняла 25-ю позицию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава МЧС Евгений Зиничев обвинил в неэтичном поведении главу Чувашии Михаила Игнатьева. 23 января чиновник торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин, и вручая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть. В пресс-службе главы Чувашии после этого заявили заявили, что губернатор якобы был давно знаком с начальником городской пожарной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров «четверки» / 9 декабря
- Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом / 28 декабря
- Изучен процесс принятия мозгом решения о наказании / 30 ноября
- Dzidzio о детстве: Поднимал голову вверх и спрашивал Бога: «Где моя мама, где мой папа?» / 3 декабря
- Путин сделал подарок одной из старейших в мире мечетей / 7 января
- В рейтинге инновационных экономик мира Украина заняла 56-ое место из 60-ти – Bloomberg / 20 января
- Шаман Габышев, собиравшийся «изгнать Путина», возобновил поход в Москву / 8 декабря
- Россияне оценили ситуацию в стране / 2 декабря