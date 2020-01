Трамп обвинил администрацию Обамы в задержке помощи Украине

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы в задержке помощи Украине. Об этом Трамп написал 23 января на своей странице в Twitter, комментируя обсуждение в Сенате его импичмента.

«Демократы и [председатель комитета по разведке Палаты представителей] Шифти Шифф, чье выступление перед Сенатом было загружено ложью и искажениями, отказываются упоминать, что администрация Обамы отказала в помощи многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику. Охота на ведьм», — написал он.

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

Задержка оборонной помощи Украине летом 2019 года фигурирует в деле об импичменте Трампа: по мнению демократов, президент США, задержав предоставление помощи, пытался надавать на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы правоохранительные органы начали расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

На заседании 18 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Рассмотрение дела об импичменте в Сенате началось 16 января 2020 года. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, поэтому отстранение Трампа от должности выглядит маловероятным.

