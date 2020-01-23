Переход на станции «Чеховская» московского метро оказался под водой. Причиной стало скопление мусора в водостоке, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе столичной подземки рассказали, что проблему уже устранили. «Водосток оперативно прочистили, сейчас специалисты убирают остатки воды», – говорится в официальном сообщении. Станция «Чеховская» и переход работают в штатном режиме.
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