Переход на станции «Чеховская» московского метро оказался под водой. Причиной стало скопление мусора в водостоке, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе столичной подземки рассказали, что проблему уже устранили. «Водосток оперативно прочистили, сейчас специалисты убирают остатки воды», – говорится в официальном сообщении. Станция «Чеховская» и переход работают в штатном режиме.

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