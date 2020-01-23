Переход на станции «Чеховская» московского метро оказался под водой

23.01.2020, 19:05, Разное

Переход на станции «Чеховская» московского метро оказался под водой. Причиной стало скопление мусора в водостоке, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе столичной подземки рассказали, что проблему уже устранили. «Водосток оперативно прочистили, сейчас специалисты убирают остатки воды», – говорится в официальном сообщении. Станция «Чеховская» и переход работают в штатном режиме.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Тверской суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давида Тетро, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Тетро, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС. Отмечается, что Тетро арестовали до 23 марта 2020 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика