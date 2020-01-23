Путин обновил состав кадрового резерва

23.01.2020, 19:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента: добавлены 18 человек, всего стало 138, информирует Кремль.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил кадровую политику Путина, назвав ее осмысленной, чего «долгое время в РФ не существовало».



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