Путин обновил состав кадрового резерва

Президент РФ Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента: добавлены 18 человек, всего стало 138, информирует Кремль.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил кадровую политику Путина, назвав ее осмысленной, чего «долгое время в РФ не существовало».
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