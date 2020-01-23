Андрей Ургант крестил сына бывшей супруги

23.01.2020, 19:04, Разное

Осенью у бывшей супруги Андрея Урганта Елены Романовой родился сын Федор. Именно телеведущий, уверены поклонники, стал крестным отцом ребенка экс-возлюбленной.
Таинство состоялось в одной из церквей Санкт-Петербурга. Всю церемонию Ургант-старший держал малыша в своих руках, в связи с чем поклонники предположили, что именно он является крестным. По словам самой Романовой, в ночь на Рождество она занималась просмотром Instagram и увидела афишу о выступлениях 21 и 23 января в северной столице Схиархимандрида Серафима, на которые она хотела попасть, чтобы услышать голос священника. Утром Романовой сообщили, что Серафим ждет ее звонка, в процессе которого заявил о готовности окрестить Федора, чему жительница сильно обрадовалась.

Мальчик появился на свет в сентябре 2019 года, и многие считали его отцом именно Андрея Урганта, но тот опроверг слухи. Он попросил ни с чем не поздравлять его, потому как не живет под одной крышей с Еленой. Особо любопытные принялись гадать, от кого родился мальчик. Бывшей возлюбленной актера начали приписывать роман с неким спортсменом смешанных единоборств, что связано с ее работой — Романова продвигает этот вид спорта. Также не исключалась ее связь с одним из коллег Урганта, но она не называет имя отца малыша. Вместе с тем, она старается чаще общаться с фанатами и недавно пояснила о похудении: Романова сбросила 24 кг, чем очень довольна. Ей пришлось посетить знакомых в магазине дизайна, где и получила стимул избавиться от дополнительных калорий.



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