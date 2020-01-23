Сын Эвелины Бледанс получил травму в школе

Эвелина Бледанс в Instagram-микроблоге рассказала, что ее сын Семен получил травму в школе. Мальчик на физкультуре, упал и рассек бровь.

Инцидент случился, когда наследник актрисы прыгал с мата на мат. Удар при падении пришелся на лицо. В результате — разбитые очки и рассеченная бровь. Бледанс отвезла сына в травмпункт Морозовской больницы, где его обследовали – сделали рентген. Врачи уверили звездную мать, что беспокоится не о чем, но посоветовали сделать прививку от столбняка. Актриса призналась, она очень боится процедуры и попросила мамочек поделиться опытом.

Поклонники пожелали Семену, чтобы его рана поскорее зажила. Многие восхитились, как стойко «особенный» сын Бледанс переносит травму.

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans) 23 Янв 2020 в 6:09 PST

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