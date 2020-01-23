Мать Жанны Фриске не планирует делать из ее квартиры «музей»

23.01.2020, 19:04, Разное

Недавно сестра покойной Жанны Фриске Наталья показала поклонникам квартиру певицы и провела небольшую экскурсию. По словам матери звезды эстрады, она не собирается устраивать из дома дочери «музей».
Родственница скончавшейся 5 лет назад от рака артистки решила порадовать фолловеров, продемонстрировав апартаменты, в которых та жила на протяжении многих лет. Как сказала Фриске, семья приняла решение оставить все вещи нетронутыми. Бизнесвумен показала фанатам дизайн квартиры, одежду знаменитости, обувь и аксессуары. Также в ролике можно увидеть премии «МУЗ ТВ» и различные награды с fashion-церемоний. По версии глянцевых журналов, бывшая гражданская супруга Дмитрия Шепелева в разное время становилась женщиной года.

Журналисты связались с матерью Жанны и Натальи Фриске Ольгой. По словам звездной родительницы, она не намерена делать из квартиры исполнительницы «музей» и пускать туда посторонних людей. «Она живет в этой квартире, и пусть она там остается», — заявила женщина.

Недавно таролог Марианна Абравитова отметила, что родные певицы должны убрать из ее дома засохшие цветы. По словам специалиста, они свидетельствуют о болезненной смерти.



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