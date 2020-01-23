Рабочая группа обсудит идею пересмотреть преамбулу к Конституции

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Для нас сюрпризом в каком-то смысле было то, что несколько членов рабочей группы говорили о том, не пересмотреть ли нам преамбулу к конституции. Мы это отдельно тоже обсудим», – передает его слова ТАСС.

Сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева выразила мнение, что в преамбуле к Конституции стоит отразить тему сохранения исторической памяти в целях противодействия фальсификации истории.

«Вопрос о преамбуле очень интересный. Например, мне кажется совершенно справедливым, хотя, наверное, оценки сопредседателю не стоило бы давать, но я не удержусь, когда говорят о фальсификации истории, то нужно превратить противодействие этой фальсификации, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. И есть прекрасное место — это преамбула российской конституции», – сказала Хабриева.

Она добавила, что вопрос об изменении преамбулы возникал ранее, когда отмечался 25-летний юбилей конституции. По словам Хабриевой, обсуждение по этому вопросу будет продолжено.

В понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В четверг Госдума одобрила этот документ в первом чтении.

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