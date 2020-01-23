Осужденный за шпионаж в РФ норвежец Берг получил компенсацию

Норвежец Фруде Берг, осужденный в РФ за шпионаж и вернувшийся в Норвегию в рамках обмена, получит от норвежских властей около 432 тыс. евро (4,3 млн норвежских крон) компенсации за те 711 дней, которые он провел в заключении в Москве.
Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на адвоката Берга Брюньюльфа Риснеса. В четверг норвежец подписал соответствующее соглашение о выплате компенсации. «Он считает это щедрым предложением», – сказал адвокат, информирует ТАСС.
Сейчас государство уже выплатило около 1,2 млн норвежских крон (121,5 тыс. евро ,– прим. ВЗГЛЯД) за правовую помощь в ходе судебного процесса над Бергом в России. Однако норвежец еще должен за услуги адвокатов и помощника по контактам с прессой.
Берг был задержан в декабре 2017 года по обвинению в сборе информации о российских атомных подлодках, норвежца приговорили к 14 годам лишения свободы. Он подтвердил, что находился в Москве по поручению службы внешней разведки Норвегии.
15 ноября Берга освободили в рамках обмена шпионами: двоих россиян обменяли на двух литовцев и норвежца.
Позже Берг заявил, что его обманули спецслужбы Норвегии. В ноябре Берг решил добиваться компенсации от норвежского государства, так как несколько лет трудился курьером на территории РФ для военной разведки Норвегии. Спецслужбы эту информацию не подтвердили и не опровергли.
Газета ВЗГЛЯД писала, что между теми, кого выдала Литва, и теми, кого выдала Россия, есть ощутимая разница – как с точки зрения фабулы обвинений, так и по части признательных показаний.
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