Верховный суд Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию

Верховный административный суд Греции признал законным решение Министерства юстиции об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, сообщает РБК со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

Винника, который считается специалистом по информационным технологиям, задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. Минюст США обвинил его в мошенничестве на $4 млрд. По версии следствия, Винник похитил эти деньги после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году.

В октябре и декабре 2017 года греческий суд удовлетворил как запрос США на выдачу Винника, так и запрос России.

В июле 2018 года по запросу французских властей Греция согласилась экстрадировать Винника также во Францию. Там его обвиняют в киберпреступлениях, ущерб от которых составил €130 млн. Сам Винник сказал в суде, что не причастен к обвинениям Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.

В декабре 2019 года Верховный административный суд Греции решения об экстрадиции приостановил.

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