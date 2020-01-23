Клишас: Несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обсуждается вопрос изменения преамбулы Конституции. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим», — приводит агентство слова Клишаса. По итогам заседания рабочей встречи он пообщался с журналистами.

Еще один сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева считает, что необходимо отразить в преамбуле к Конституции тему сохранения исторической памяти.

«Вопрос о преамбуле очень интересный. Например, мне кажется совершенно справедливым, хотя, наверное, оценки сопредседателю не стоило бы давать, но я не удержусь, когда говорят о фальсификации истории, то нужно превратить противодействие этой фальсификации, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. И есть прекрасное место — это преамбула российской Конституции», — сказала она.

Сейчас текст преамбулы выглядит так:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».

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