Стрелку часов Судного дня перевели на 20 секунд, до полуночи осталось 100 секунд

23.01.2020, 18:57, Новости дня

Эксперты проекта чикагского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» перевели стрелку часов Судного дня на 20 секунд ближе к полуночи. «До полуночи осталось 100 секунд», — говорится в сообщении проекта.

Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.

На обложке журнала публикуется изображение часов, с часовой и минутной стрелкой, показывающих время, оставшееся до полуночи. Оно соответствует напряженности международной обстановки и вероятности ядерного конфликта.

«Человечество по-прежнему сталкивается с двумя угрозами — ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются информационной войной в киберпространстве», — говорится в сообщении экспертов университета.

В последний раз стрелку часов Судного дня передвигали в 2018 году. Поводом стал рост напряженности в мире, тогда ученые подчеркнули опасность продолжающихся ядерных испытаний КНДР.



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