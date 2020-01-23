Стрелку часов Судного дня перевели на 20 секунд, до полуночи осталось 100 секунд

Эксперты проекта чикагского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» перевели стрелку часов Судного дня на 20 секунд ближе к полуночи. «До полуночи осталось 100 секунд», — говорится в сообщении проекта.
Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.
На обложке журнала публикуется изображение часов, с часовой и минутной стрелкой, показывающих время, оставшееся до полуночи. Оно соответствует напряженности международной обстановки и вероятности ядерного конфликта.
«Человечество по-прежнему сталкивается с двумя угрозами — ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются информационной войной в киберпространстве», — говорится в сообщении экспертов университета.
В последний раз стрелку часов Судного дня передвигали в 2018 году. Поводом стал рост напряженности в мире, тогда ученые подчеркнули опасность продолжающихся ядерных испытаний КНДР.
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