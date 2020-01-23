Мнение: За 28 лет незалежности население Украины сократилось на 15 млн. человек

Министр кабинета министров Украины Дубилет заявил https://russian.rt.com/ussr/news/710989-chislennost-naselenie-ukraina, что на Украине на данный момент проживают 37 млн. 289 тыс. человек. На 1 января 1992 года https://index.minfin.com.ua/reference/people/1991/ на территории бывшей УССР проживало 52 млн. человек.

Таким образом, за 28,5 лет "незалежности", население Украины сократилось почти на 15 млн. человек (и это только по официальной статистике).

Несколько миллионов ушли с Крымом и Донбассом, несколько миллионов уехали из Украины, существенную часть потерь составило превышение смертности над рождаемостью.

Как не трудно догадаться, крики про "ужасы голода 1932-1933 в УССР" призваны в первую очередь отвлечь внимание от исчезновения миллионов украинских граждан в результате политики "незалежности". Вот это и есть настоящий геноцид украинского народа.

Источник: Colonel Cassad

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