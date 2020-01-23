«На Красной планете все твари уснули». Премьер РФ Мишустин в 2016 году написал стих к юбилею российского чиновника

Премьер-министр России Михаил Мишустин в 2016 году написал и озвучил в видеоролике стихотворение к 50-летию нынешнего вице-премьера, а тогда – вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Об этом сообщает «МБХ-Медиа», в распоряжении которого есть 20-минутный фильм «Марат 50» о «полете Хуснуллина на Марс», снятый друзьями и колегами чиновника.

Мишустин в видеоролике называет себя другом Хуснуллина, который 21 января был назначен одним из вице-премьер-министров в новом правительстве РФ.

«МБХ-Медиа» обнародовало часть видеоролика, где Мишустин читает стихотворение, в котором поделился «фантазией по поводу того, что бы мог сделать строитель-космонавт-астронавт Хуснуллин, долетев до Красной планеты». Приводим текст произведения без сокращений.

На Красной планете все твари уснули,

Попрятались в щели моллюски и йети,

Ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин,

Он завтра проводит обход на рассвете.

Надев свой скафандр большого размера,

Которому равных по прочности нету,

И куртку с портретом московского мэра,

Он взглядом хозяйским окинет планету.

По местному грунту пошарив руками,

Ну как по столу своего кабинета,

Он в нем обнаружит строительный камень

Закатно-багряного красного цвета.

И мысль, что стремительней метеорита,

Пронзит его мозг ослепительной спицей:

«Я Кремль вот таким марсианским гранитом

Потом на Земле облицую в столице.

Ведь это такая алмазная жила,

Предложим строительному комитету.

Здесь нет же налогов, ядреная сила,

С собою возьму все, что влезет в ракету».

Ракета тревожно свистит словно пуля,

Ее ожидают тяжелые роды.

Везет космонавт и строитель Хуснуллин

На Землю гранит марсианской породы.

И вот он, раскинувшись словно в карете,

Готовится к старту в трудах и в заботе,

А рядом трофей марсианского йети,

Которого он усыпил на охоте.

ВИДЕО

15 января тогдашний премьер РФ Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января российский президент подписал указы о назначении членов правительства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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