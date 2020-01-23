Эксперты: По-настоящему в России с коррупцией не борются

Ситуация с коррупцией в России за минувший год практически не изменилась. Об этом свидетельствуют результаты традиционного исследования Международная неправительственная организация Transparency International, обнародованные в четверг, 23 января.

Россия вновь набрала в «Индексе восприятия коррупции» (ИВК) 28 баллов из 100, однако поднялась на одну позицию выше, заняв 137-е место (из 180 возможных) по соседству с такими странами, как Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. В 2015 году РФ утвердилась на 119-й позиции в табели о рангах, но затем откатывалась все ниже и ниже.

В рейтинге страны ранжируются исходя из оценок уровня коррупции в госсекторе по принципу – чем больше баллов, тем лучше. ИВК составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями.

Среди бывших советских республик выше России оказались Грузия (56 баллов), Беларусь (45 баллов), Казахстан (34 баллов), Армения, совершившая за год рывок с 35 до 42 баллов, Молдова (32 балла), Азербайджан, Кыргызстан и Украина (по 30 баллов). У Узбекистана и Таджикистана по 25 баллов, у Туркменистана 19 баллов.

Лидеры рейтинга прежние. Первое место поделили между собой Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), затем расположилась Финляндия (86 баллов).

В «Трансперенси Интернешнл – Россия» безотрадное положение с коррупцией в стране объясняют тем, что системное противодействие коррупции подменяется отдельными уголовными делами, имеющиеся антикоррупционные механизмы не получают должного развития, а Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию все еще не ратифицирована Москвой.

«В отсутствие политической воли к реальным изменениям, противодействие коррупции обречено оставаться карго культом, – утверждает директор Центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» Антон Поминов. – Точечные меры, принимаемые органами власти, которые отвечают за противодействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей стране – для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц».

Основатель Центра антикоррупционных исследований инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия» Елена Панфилова в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» оценила ситуация в стране как «коррупционную стабилизацию». По ее мнению, по-настоящему в РФ с коррупцией не борются.

«Да, власти вводят институциональные меры по предотвращению коррупции, но в принципе каждый, кому захочется, может их легко обойти, – добавила она. – Что мы видим, например, в связи декларирование доходов? Многие оформляют собственность на родственников, детей, близких, и ничего им предъявить нельзя. Эта лазейка в законе, которую никто не горит желанием заделывать».

Второй по степени важности мерой после профилактики Елена Панфилова считает неотвратимость преследования за коррупцию. Однако, по ее словам, здесь вместо систематической работы происходит «выборочное выдергивание морковок из грядки»: «То какого-нибудь министра или мэра посадят, то парочку врачей или учителей. Это всегда один и тот же стандартный набор. Речь не идет о неизбежности правоприменения, оно избирательно. Так, практически не привлекают к ответственности никого из системы прокуратуры и судов. Хотя при существующем положении дел в стране невозможно представить, что везде процветает коррупция, а там все чисто, и все в белом».

Такой подход в деле борьбы с коррупцией не дает положительного эффекта, уверена основатель «Трансперенси Интернешнл – Россия».

«Мы понимаем, что полностью ни одна страна мира от коррупции избавиться не состоянии, – констатировала она. – Речь идет о ее минимизации проблемы до тех масштабов, когда она перестает угрожать национальной и личной безопасности. Поэтому нас наиболее всего беспокоит коррупция в высших эшелонах российской власти, когда речь идет о крупных проектах. Но заглянуть туда можно с большим трудом. В то же время коррупции хватает и там, где без должного контроля тратятся городские, районные и муниципальные деньги. А это во многом определяет уровень и качество нашей жизни».

Новый генпрокурор России Игорь Краснов на днях заявил, что коррупцию в стране можно ослабить «за счет оздоровления правовой среды».

Чтобы не понимать, где у нас больное место, надо быть “слепо-глухо-немым”, комментирует Елена Панфилова. На ее взгляд, проблема здесь просто вопиющая.

«Если бы новый генпрокурор этого не видел, его следовало бы признать профнепригодным. Но объявить о борьбе – не означает начать с ней бороться. Последим за его дальнейшими шагами», – резюмировала она.

Елена Панфилова также призналась, что у нее вызывают сомнения некоторые штрихи в биографии нового премьера Михаила Мишустина. По сообщениям СМИ, у его жены и родственников выявлена собственность, оцениваемая в огромные по меркам рядовых россиян суммы.

«Впрочем, у меня вызывает сомнение чистота биографий всех чиновников высокого ранга, – уточнила она. – Потому что практически все, кто, так или иначе, шел во власть, где-нибудь да шаркнули ногой в том направлении, которым я занимаюсь».

Основатель «Трансперенси Интернешнл – Россия» пообещала направить по инстанциям все необходимые вопросы, связанные собственностью главы правительства. Как ей представляется, будет интересно посмотреть на содержание ответов.

Виктор Владимиров Подписка

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