Песков объяснил слова президента Израиля о еврейской бабушке, которой помогал Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что имел в виду президент Израиля Реувен Ривлин, говоря о еврейской бабушке в доме, где в детстве жил Владимир Путин.
На открытии памятника в честь жителей блокадного Ленинграда в Иерусалиме Ривлин сказал, что видел дом, в котором родился Путин, и упомянул о еврейской бабушке, которая тоже там жила, информирует РБК.
«Президент рассказывал, что лифта не было и он иногда ее на руках носил вверх», – отметил Песков слова Ривлина.
В мае Путин рассказывал, что до 30 с лишним лет жил в доме без лифта и носил соседку – ветерана войны – на пятый этаж, поэтому прекрасно понимает проблемы людей в таких домах.
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Последнее: С помощью эксперимента Borexino ученым удалось зарегистрировать множество «призрачных» сигналов в недрах Земли. Их основным источником являются так называемые «призрачные частицы» или геонейтрино, взаимодействующие с веществом внутри планеты. Всего в 2019 году детектор Borexino, установленный в массиве Гран-Сассо, находящемся недалеко от Рима, смог зарегистрировать 53 события, когда происходило взаимодействие геонейтрино с частицами вещества. Сами геонейтрино […]
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