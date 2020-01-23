Песков объяснил слова президента Израиля о еврейской бабушке, которой помогал Путин

23.01.2020, 18:51, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что имел в виду президент Израиля Реувен Ривлин, говоря о еврейской бабушке в доме, где в детстве жил Владимир Путин.

На открытии памятника в честь жителей блокадного Ленинграда в Иерусалиме Ривлин сказал, что видел дом, в котором родился Путин, и упомянул о еврейской бабушке, которая тоже там жила, информирует РБК.

«Президент рассказывал, что лифта не было и он иногда ее на руках носил вверх», – отметил Песков слова Ривлина.

В мае Путин рассказывал, что до 30 с лишним лет жил в доме без лифта и носил соседку – ветерана войны – на пятый этаж, поэтому прекрасно понимает проблемы людей в таких домах.



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