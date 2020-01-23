В Китае введен карантин уже в трех городах из-за коронавируса

Власти Китая ввели из-за коронавируса 2019-nCoV карантин уже в трех городах. Днем 22 января карантин был введен в Ухани, первом городе, где были зафиксированы случаи заболевания вирусом. Вслед за ним карантин был введен в Хуангане, который находится в провинции Хубэй, а вслед за ним – в городе Эчжоу в той же провинции.

Вокзал в Ухани охраняют военные, все поезда с него и в город отменены.

С двумя остальными городами также прервано железнодорожное и автобусное сообщение.

В Ухани живут более миллиона жителей, в Хуангане – около 7,5 миллиона человек, в Эчжоу – около 1 миллиона человек. Власти Хуангана также распорядились закрыть кинотеатры и другие места массового проведения досуга. В Ухани многие жители сами закрылись в домах и не выходят на улицу.

Помимо карантина в трех городах в Пекине из-за вируса был закрыт вход в Запретный город, основную достопримечательность китайской столицы.

Представители Всемирной организации здравоохранения объявили карантинные меры в Ухани и других городах «излишними» и подчеркнули, что ВОЗ не давала такой рекомендации китайским властям.

По последним данным властей Китая, в стране новым коронавирусом заразились более 630 человек, 17 умерли. Помимо Китая есть заболевшие во Вьетнаме, Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, на Тайване, в Макао и Японии.

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