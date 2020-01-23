Володина спросили, какой смысл голосовать после того, как Путин подпишет поправки к Конституции. Вот что он ответил

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции, предложенные президентом Владимиром Путиным. В течение двух недель депутаты, сенаторы и региональные власти смогут присылать поправки ко второму чтению. Как сказал спикер Вячеслав Володин, второе чтение состоятся 11 февраля. К этой дате свои поправки пришлет и рабочая группа.
«В чем же тогда смысл голосования, если президент к тому моменту уже подпишет законопроект?», – спросили журналисты у спикера.
Вот что он ответил:
«Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежные средства массовой информации, вот такую форму, которую мы для себя избираем – сложную, но при этом демократическую, когда в обсуждении всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональные парламенты, но, в конечно счете, все это будет решаться гражданами нашей страны, – и для своих стран брали и реализовывали. Потому что вы президентов избираете, там две сотни конгрессменов решают судьбу мира, а потом мы все заложниками становимся таких решений, когда сотрясает всех. И потом вы начинаете продвигать свои экономические интересы, ставя заслон другим странам. Вот идите по пути России! Все иное – вмешательство в наши дела. Поэтому будьте здесь осмотрительными и не нарушайте наше законодательство».
Владимир Путин на прошлой неделе предложил изменить Конституцию, в тот же день создал своим распоряжением рабочую группу – и к понедельнику поправки в основной закон уже были готовы и внесены в Госдуму.
Поправки запрещают высшим должностным лицам России (министрам, губернаторам и так далее) иметь вид на жительство в других странах или гражданство этих стран, расширяют полномочия парламента и Конституционного суда, снимают ограничение количества президентских сроков и устанавливают приоритет российских законов над международными соглашениями.
Политолог Екатерина Шульман объясняла путинские поправки в Конституцию тем, что президент пытается реализовать «казахстанский сценарий транзита» – перераспределить президентские полномочия между коллективными органами и дать себе возможность сохранить некий почетный титул (главы Госсовета), при этом связанный опосредованно с кадровыми полномочиями.
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