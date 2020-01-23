В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере

ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере, пишут СМИ.
Документы были рассекречены 15 лет назад, но попали в общий доступ только сейчас, передает «Звезда».
Среди бумаг имеется 4-страничный доклад американской разведки, который датирован 1951 годом, он называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Под документом есть подпись «Рассекречено в соответствии с законом о разоблачении нацистских военных преступников».
В нем описываются преступления на территории, оккупированной фашистами.
«10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», – отмечается в докладе.
Напомним, украинские националисты 1 января провели в Киеве факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. После чего послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили беспокойство чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА).
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