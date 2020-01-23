Резников заявил, что точная дата возможной будущей встречи в нормандском формате пока неизвестна

Пока о дате и повестке возможной новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе информации нет. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Алексей Резников в комментарии «Украинской правде» в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе 23 января.

«Стороны договорились, что нужно минимум четыре месяца на реализацию и организацию тех договоренностей, что были [достигнуты на встрече 9 декабря]. Обмен [удерживаемыми лицами], как вы знаете, состоялся. Сейчас речь идет об определении и проведении нового разведения на трех новых участках, имеющих гуманитарное значение», – сказал он.

Резников отметил, что зимой разминирование не может проходить из-за снежного покрова.

«Поэтому планировали, что минимум четыре месяца и говорили, что ориентировочно встреча должна пройти через четыре месяца, это как раз где-то в апреле», – сказал он.

Он отметил, что пока о возможной будущей встрече «Нормандской четверки» ничего не известно, и продолжается работа в рамках трехсторонней контактной группы в Минске, следующая встреча которой состоится 29 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Стороны анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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