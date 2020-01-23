В Индонезии рыба-игла насквозь проткнула шею рыбака

23.01.2020, 18:42, Новости дня

16-летний житель деревни на юге Индонезии Мухаммад Идул во время морской рыбалки пострадал от нападения рыбы-иглы, пишет агентство Antara.

Рыба выпрыгнула из воды и насквозь пронзила шею рыбака.

Истекающий кровью Идул самостоятельно выбрался на берег. В местной больнице ему не смогли оказать помощь. Подростка эвакуировали в госпиталь города Макассар, где хирурги, соблюдая максимальные меры предосторожности, извлекли челюсти рыбы-иглы из тела.

Uishh seram betul. Hati hati Geng Mancing #serangantodak pic.twitter.com/CIlSEeuYnO

— Nota Kehidupan (@PositivityMY) January 20, 2020

Медики говорят, что Идул должен остаться в больнице еще три-четыре дня, чтобы исключить инфекционное заражение.

Рыба-игла способна выпрыгивать из воды со скоростью около 60 км/ч. Известны случаи гибели рыбаков и ныряльщиков от нападения этого существа. Последний произошел в 2018 году в Таиланде, пишет Metro.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Есть старый грустный короткий анекдот: «Когда ты умер – ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело. То же самое, когда ты дурак». Есть старый грустный короткий анекдот: «Когда ты умер – ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело. То же самое, когда ты дурак». О том, что Киев выбрал крайне специфический […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика