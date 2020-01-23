В Индонезии рыба-игла насквозь проткнула шею рыбака

16-летний житель деревни на юге Индонезии Мухаммад Идул во время морской рыбалки пострадал от нападения рыбы-иглы, пишет агентство Antara.
Рыба выпрыгнула из воды и насквозь пронзила шею рыбака.
Истекающий кровью Идул самостоятельно выбрался на берег. В местной больнице ему не смогли оказать помощь. Подростка эвакуировали в госпиталь города Макассар, где хирурги, соблюдая максимальные меры предосторожности, извлекли челюсти рыбы-иглы из тела.
Uishh seram betul. Hati hati Geng Mancing #serangantodak pic.twitter.com/CIlSEeuYnO
— Nota Kehidupan (@PositivityMY) January 20, 2020
Медики говорят, что Идул должен остаться в больнице еще три-четыре дня, чтобы исключить инфекционное заражение.
Рыба-игла способна выпрыгивать из воды со скоростью около 60 км/ч. Известны случаи гибели рыбаков и ныряльщиков от нападения этого существа. Последний произошел в 2018 году в Таиланде, пишет Metro.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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