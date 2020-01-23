Подросток из Кемеровской области украл гараж и попытался его продать

В городе Междуреченск Кемеровской области подросток похитил гараж. Злоумышленника уже задержали правоохранители.
По данным VSE42.ru, подросток вывез чужой металлический бокс с территории гаражного кооператива и попытался продать в одном из пунктов приема. Однако сотрудник отказался принимать его без документов.
Владелец гаража написал заявление в полицию. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Подростку может грозить до пяти лет лишения свободы.
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