Патрульная полиция об отметке в электронном кабинете: Управляя чужой машиной, нужно водительское удостоверение и регистрация на авто

После того как у украинских водителей появилась возможность через электронный кабинет разрешить другим людям управлять их автомобилями, полиция продолжит проверять наличие водительского удостоверения и регистрации на авто. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» сказала пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутова.
«После того как у водителей появилась возможность передать право на управление автомобилем другому человеку в электронном кабинете, во время проверки патрульному достаточно будет предъявить соответствующую отметку, регистрационные документы на транспортное средство и водительское удостоверение. Имеет ли водитель право управлять этим транспортным средством – это уже другой вопрос. Если человек имеет, условно говоря, категорию В, у него есть при себе регистрационные документы на легковой автомобиль и при этом машина не числится в угоне, он может находиться за рулем», – подчеркнула Кутова.
Онлайн-сервис, позволяющий водителю разрешить другим людям управлять его автомобилем, доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги», отметили в Минцифры.
Во время своей предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею «перенести государство в смартфон».
Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил в сентябре 2019 года, что в ближайшее время в Украине переведут в онлайн 50 самых популярных услуг.
В Минцифры заявляли, что планируют за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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