Младенца в Подмосковье госпитализировали с подозрением на отравление спайсом

23.01.2020, 18:30, Новости дня

В городском округе Клин девятимесячный ребенок поступил в больницу с отравлением неизвестным веществом, предположительно спайсом. Состояние ребенка оценивается врачами как стабильное, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

«Девятимесячный ребенок поступил в Клинскую больницу в тяжелом состоянии. Малышу оказана экстренная медицинская помощь, проведена диагностика. В настоящее время ребенок переведен в люберецкую специализированную клинику. Его состояние стабильное, назначено лечение», – информирует Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ сообщали, что ребенок, предположительно, мог отравиться спайсом.

По факту отравления ребенка полиция начала проверку. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что семья младенца ранее не была замечена в противоправных действиях.

Ранее стало известно о двух случаях отравления школьников в Екатеринбурге «новым» снюсом, который представляет собой никотиновые «пэки», причем доза вещества в них настолько велика, что может стать для ребенка смертельно опасной.



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