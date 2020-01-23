Младенца в Подмосковье госпитализировали с подозрением на отравление спайсом

В городском округе Клин девятимесячный ребенок поступил в больницу с отравлением неизвестным веществом, предположительно спайсом. Состояние ребенка оценивается врачами как стабильное, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
«Девятимесячный ребенок поступил в Клинскую больницу в тяжелом состоянии. Малышу оказана экстренная медицинская помощь, проведена диагностика. В настоящее время ребенок переведен в люберецкую специализированную клинику. Его состояние стабильное, назначено лечение», – информирует Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.
Ранее СМИ сообщали, что ребенок, предположительно, мог отравиться спайсом.
По факту отравления ребенка полиция начала проверку. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что семья младенца ранее не была замечена в противоправных действиях.
Ранее стало известно о двух случаях отравления школьников в Екатеринбурге «новым» снюсом, который представляет собой никотиновые «пэки», причем доза вещества в них настолько велика, что может стать для ребенка смертельно опасной.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Есть старый грустный короткий анекдот: «Когда ты умер – ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело. То же самое, когда ты дурак». Есть старый грустный короткий анекдот: «Когда ты умер – ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело. То же самое, когда ты дурак». О том, что Киев выбрал крайне специфический […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Госдеп США ждет от Ирака пояснений в связи с решением парламента о выводе иностранных войск / 6 января
- Berlingske — Швеция продолжает искать миллиарды на оружие для «защиты от России» / 27 декабря
- Группу «Ленинград» оштрафовали за мат / 20 декабря
- В провинции Идлиб начал действовать режим прекращения огня / 10 января
- Решетки на окнах могли помешать спастись людям при пожаре в Томской области / 21 января
- Число заболевших новым типом коронавируса превысило 60 человек. По неофициальным данным, их гораздо больше / 19 января
- Министры пишут, что не могут на 36 тыс. грн содержать ребенка. А почему главврач или директор школы могут на 15 тыс? / 21 января
- Прокурор не признала волокиту по «делу Голунова» / 2 декабря