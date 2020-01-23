Гуайдо в Давосе обратился за международной поддержкой

Лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо в четверг выступил с призывом к политическим и деловым лидерам в Давосе, заявив, что ему необходима международная поддержка, поскольку он не может добиться перемен в одиночку.

Соединенные Штаты в числе 50 других государств признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы, однако несмотря на месяцы политической борьбы и на продолжающийся экономический кризис Николас Мадуро остается у власти.

«Мы столкнулись с международным преступным конгломератом и нам нужна ваша помощь», — заявил Гуайдо в обращении к участникам Всемирного экономического форума, добавив, что Венесуэла переживает «беспрецедентную трагедию».

«В одиночку нам не победить», — сказал он.

Гуайдо пренебрег запретом на выезд, введенным администрацией Мадуро, чтобы начать международную наступательную кампанию, направленную на обеспечение постоянной дипломатической поддержки его стремления свергнуть Николаса Мадуро.

Спикер Национальной ассамблеи вначале направился к своему главному союзнику и одновременно противнику Мадуро — в Колумбию, затем в штаб-квартиру Великобритании и ЕС в Брюсселе, а после отправился в Давос.

Именно в Давосе в прошлом году несколько глав государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Но, несмотря на то, что Мадуро ведет к экономическому краху свою богатую нефтью страну, он по-прежнему остается у власти, игнорируя растущий список санкций США и ЕС.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, поскольку она не обращалась с такой просьбой. «Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков. Журналисты напомнили Пескову, что бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский, помилованный […]