В США заявили о продолжении военных операций в Сирии

23.01.2020, 18:30, Новости дня

Госдепартамент США заявил, что американские военные продолжают проводить операции на северо-востоке Сирии.

Вместе с тем американские военные ведут диалог с российской стороной, чтобы не допустить инцидентов между вооруженными силами стран, передает ТАСС.

Операции международной коалиции США в Ираке «в основном на данный момент поставлены на паузу», добавили в Госдепартаменте.

В декабре организация The Syrian Observatory for Human Rights, которая неоднократно распространяла сомнительную информацию, заявила, что в Сирии якобы произошла драка между российскими и американскими военными, но позже эти данные опровергли.



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