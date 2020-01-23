В Подмосковье в крови восьмимесячного ребенка обнаружили наркотик

23.01.2020, 18:30, Разное

Правоохранители выясняют обстоятельства отравления восьмимесячного жителя Подмосковья наркотиком. Запрещенное вещество нашли в крови ребенка, впавшего в кому.
Анализы, как сообщают ГУ МВД РФ Московской области, выявили в организме малыша вещество, являющееся разновидностью запрещенной курительной смеси. Ребенка госпитализировали 16 января, но до сих пор он пребывает в коме. Врачи делают все возможное, чтобы спасти маленького пациента.

В доме родителей малыша правоохранители провели обыск, однако никаких наркотиков не обнаружили. Полиция проводит расследование обстоятельств дела.



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