Китай изолировал три города, чтобы сдержать распространение коронавируса

Китайские власти изолировали три города, где проживают почти 20 миллионов человек. Эта беспрецедентная мера принята с целью сдержать распространение опасного вируса, который уже перекинулся на другие страны.

Сначала власти запретили авиационное и железнодорожное сообщение с городом Ухань, где, предположительно, началась вспышка заболевания. Перекрыты платные автотрассы, приостановлена работа паромов, метро и автобусов.

Несколько часов спустя аналогичные меры были приняты в соседних городах Хуанган и Эчжоу.

Изоляция введена в преддверии Китайского нового года, когда миллионы китайцев путешествуют по стране и за ее пределами. Правительство также отменило праздничные мероприятия в Пекине, которые обычно привлекают многотысячные толпы.

В результате заражения вирусом умерли уже 17 человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань и его окрестностях. Всего вирусом заразилось около 600 человек.

Власти города Ухань обязали всех жителей носить маски в общественных местах и призвали госслужащих и работников частного сектора не снимать маски на рабочем месте, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в правительстве.

Всемирная организация здравоохранения в среду отложила решение об объявлении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения на международном уровне.

Новое экстренное заседание по данному вопросу состоится в четверг.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что для принятия решения необходимо получить «больше информации». Он также приветствовал принятые Китаем «решительные меры», которые «минимизируют шансы на распространение вспышки заболевания в международном масштабе».

Усилия Китая, по видимости, призваны избежать повторения ошибок, допущенных в ситуации с эпидемией тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), которая в 2002-2003 году охватила более десятка стран и унесла около 800 жизней.

Даже после распространения болезни по всему миру Китай продолжал размещать пациентов в больницах и перевозить их в машинах скорой помощи, чтобы скрыть истинное количество случаев заболевания и избежать вмешательства экспертов ВОЗ.

Среди людей, инфицированных вирусом, оказалось пятнадцать медицинских работников. Случаи заболевания зафиксированы в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун, а также в Японии, Южной Корее, Таиланде, Тайване и США.

О первом случае заболевания в США было объявлено в четверг. Мужчина, вернувшийся из Уханя в Сиэтл на прошлой неделе, был госпитализирован в удовлетворительном состоянии с воспалением легких.

Выступая в среду на пресс-конференции в Давосе, президент США Дональд Трамп заверил, что у властей США «есть план» по борьбе с заболеванием, и высоко оценил работу Центров по контролю и предотвращению заболеваний.

Китайские эксперты заявляют, что им пока мало известно о новом коронавирусе 2019-nCoV. Они полагают, что вспышка началась на рыбном рынке в Ухане, где также продаются различные животные: птица, летучие мыши, сурки и дичь.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая в понедельник объявила, что вирус может передаваться не только от животных, но и от человека к человеку.

Аэропорты по всему миру начали проверять прибывающих из Уханя пассажиров на наличие вируса. Специалистов особенно беспокоит перспектива массового распространения вируса в связи с тем, что миллионы китайцев во время праздников планируют путешествовать по стране и за ее пределами.

Коронавирусы – крупное семейство вирусов, которые могут вызывать различные заболевания, от обычной простуды до смертельного ТОРС.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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