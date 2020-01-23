Мнение: Нефтегазовый табак, живительные санкции и дешёвый российский СПГ

1. Мировое зелёное движение ведёт к тому, что нефтегазовые компании могут оказаться в ситуации, сходной с положением табачного бизнеса. В «прекрасном зелёном мире» добытчики углеводородов будут подвергаться всяческому давлению со стороны государства и общества. Однако даже производители табака в подобной ситуации выжили, а уж нефтяникам и газовикам тем более нечего бояться. Коллега Crimsonalter объясняет, почему такое развитие событий может быть выгодно для покупателей акций этих компаний:

https://tlg.name/crimsondigest/1099

Конкретный пример: BlackRock — гигант мировой финансовой индустрии, активы под управлением — 6,96 триллионов долларов США. Компания достаточно большая для того чтобы сама двинуть любой рынок и вот на нее «давят» прекраснолицые лоббисты «зеленого безумия» (и прочие «гретопоклонники»), с очень простым месседжем: компания (как и другие финансовые структуры планеты) должна отказаться от инвестиций в акции компаний, связанных с глобальным потеплением. Это значит, что под запрет попадают угольные разрезы и электростанции, нефтяные компании, газовые компании (насчет владельцев АЭС, видимо, еще не определились). <…>

Тренд на «удушение» инвестиций в нефтегаз и уголь (а, теперь возможно, еще и в облигации стран-бензоколонок) — это уже очевидная реальность, и это — прекрасная реальность. Вот почему: этот тренд создает сегмент мирового рынка акций, на котором можно будет найти дешёвые и очень прибыльные активы, которые крупные мировые (западные) финансовые игроки просто не могут купить, при том что их продукция объективно нужна мировой экономике, и особенно в ее азиатском и африканском сегменте — том самом где происходит большая часть роста. Нефтянка (и уголь) сегодня — это очень похоже на табачные акции 20 лет назад.

2. Парадоксально, но американские санкции способствуют увеличению российского экспорта нефти:

https://www.rbc.ru/economics/22/01/2020/5e27219d9a79479a69d4bb56

Хотя США ввели санкции против России, их санкции против других стран помогли России нарастить экспорт нефти в физическом выражении в 2019 году, сообщило Минэкономразвития. Поставки российской нефти в США выросли втрое.

Речь идёт о санкциях, направленных против Ирана и Венесуэлы, которые входят в число крупнейших мировых нефтеэкспортёров. Этим странам сейчас не позавидуешь – их экономическая устойчивость куда ниже, чем у России, и они, в отличие от нас, и вправду сидят на нефтяной игле. Вызванное санкциями снижение нефтяного экспорта больно ударило по их экономикам (в Венесуэле впрочем, дела и без того шли в полном соответствии с анекдотом про социализм в Сахаре).

3. Американцы пытаются потеснить российский трубопроводный газ на рынке ЕС собственным сжиженным природным газом (СПГ). Ради этого они ввели санкции против «Северного потока – 2», в очередной раз замедлив строительство нашего газопровода.

Однако все эти усилия тщетны, так как у России, помимо трубопроводного, тоже есть сжиженный газ – доставлять его гораздо ближе, чем из США, и поэтому стоить он будет дешевле:

https://lenta.ru/news/2020/01/22/gazprom/

Для этого осталось построить комплекс по переработке газа в Ленинградской области. Опыт такого строительства у России уже есть, так что это всего лишь вопрос времени. В итоге, по всей видимости, российский трубопроводный газ будет конкурировать в Европе не столько с американским, сколько с российским же СПГ.

Источник: Место для дискуссий

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