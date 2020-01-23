Американцы не пропустили российского генерала в сирийский Манбидж

23.01.2020, 18:26, Новости дня

У США и РФ были сложности при недопущении инцидентов на земле в Сирии, американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж, заявили в Госдепе.

Об этом информирует ТАСС.

В декабре организация The Syrian Observatory for Human Rights заявляла, что в Сирии якобы произошла драка между военными РФ и США, однако позже в российском Минобороны опровергли сообщения СМИ о том, что военные США якобы пытались помешать патрулированию в Хасеке.



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