Андрей Курпатов на заседании в Давосе рассказал о влиянии технологий на мозг

На заседании Сбербанка в Давосе Андрей Курпатов вместе с другими экспертами обсудил влияние современных технологий на человеческий мозг. Как сказал ведущий специалист, люди стали меньше общаться в реальной жизни.

По словам президента организации Германа Грефа, в прошлом миру приходилось сталкиваться с подобными трансформациями. Речь идет о распространении машин и радио, в связи с чем деятель заявил, что «волноваться не о чем». 76% присутствующих на встрече высказали мнение, что изменения в данном направлении являются беспрецедентными в отношении скорости и глубины. Как отметили другие 23%, трансформация ничем не отличается от предыдущих и, согласно мнению 1%, она обладает меньшими масштабами. Председатель добавил, сегодня технологии ведут к трем главным отрицательным последствиям для человека, в том числе перегруженности информацией, потере личной жизни и растущей неопределенности.

«Мы – то, что мы едим, в том числе и в области информации», — рассказал Андрей Курпатов и продемонстрировал присутствующим на деловом завтраке Сбербанка снимок статьи в научном издании и страницу Ким Кардашьян в Instagram. По словам специалиста, мозг человека из экономии выбирает задачи попроще. Также ведущий одноименной передачи на «Первом канале» добавил: для того чтобы центральный орган нервной системы начал думать, необходимо 23 минуты. Как показали опросы, каждые 15 минут человек отвлекается на свой смартфон, что ведет к цифровому аутизму.

Кроме этого, Курпатов заявил, люди предпочитают социальные сети общению в реальной жизни, из-за чего теряются навыки коммуникации. Если человек проводит в гаджете более 3-х часов в сутки, у него появляются депрессивные мысли и агрессия, снижается способность к обучению. Психиатр считает, побороть зависимость от технологий помогут 3 способа: самоосознание, цифровая гигиена и улучшение количества общения в реальной жизни.

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