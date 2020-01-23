Фотограф рассказала о трогательной встрече Брэда Питта и Дженнифер Энистон на вручении кинонаград

Незабываемая встреча Брэда Питта и Дженнифер Энистон состоялась на церемонии вручения кинопремий. Запечатлела актеров фотограф Эмма Макинтайр.

Гильдия актеров США наградила самых популярных звезд страны в ночь на 20 января этого года. Брэд Питт получил статуэтку за лучшую второплановую роль в ленте «Однажды в Голливуде», а его экс-жена — как лучшая актриса в сериале «Утреннее шоу». Самым интересным событием стало не вручение наград, а встреча упомянутых голливудских знаменитостей.

По словам репортера Эммы Макинтайр, она несколько лет работает на таких мероприятиях и нередко становится очевидцем забавных случайностей и неожиданных встреч. Она сказала, что инициировал встречу Питт, который принялся искать бывшую возлюбленную после церемонии. Фотограф сделала несколько фотографий Энистон и заметила актера, направлявшегося к ней через заполненный людьми зал. Он выкрикнул имя артистки, она обернулась, после чего они обнялись. Макинтайр назвала увиденное трогательным моментом — ощущалось уважение Питта и Энистон друг к другу и искренняя радость.

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