В Турции отреагировали на сведения об отказе РФ предоставлять технологии по С-400

23.01.2020, 18:19, Новости дня

Информация российских источников о том, что сделка между Россией и Турцией по С-400 не предполагала передачу технологий, озадачила читателей турецких СМИ, которые спорят, был это обман со стороны Москвы или намеренная хитрость.

Речь идет об информации ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, который заявил, что передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась, передает «ИноСМИ» текст статьи турецкой газеты «Ени Акит».

В комментариях к статье издания турки пишут, что русские «тоже нас обставили».

«Ничего удивительного. С медведем в одно логово не лезут», – пишет один из пользователей.

Другие отмечают, что Турция сама должна сделать подобные системы. Некоторые предлагают для этого разгадать российские технологии и создать «свои ракеты Т-500».

«Пусть русский медведь подумает, что будет после этого», – пишет Хасан.

Другие считают, что Турция должна «иметь свою голову на плечах».

Впрочем, есть и те, кто считает эту информацию только уловкой.

«Возможно, это было сказано и для других стран. Чтобы теперь каждый желающий купить С-400 не говорил: «Мы тоже так хотим», – отметил Хусейн.

Напомним, Турция хотела приобрести российские комплексы с условием поставок технологий, чтобы впоследствии развивать собственное аналогичное производство.

Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские С-400 совместимы с системами стран Североатлантического альянса. Анкара отмечала, что была вынуждена закупить у РФ комплексы С-400, так как на Западе отказались продавать Турции системы ПРО.

Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США и намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.



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