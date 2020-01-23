В Турции отреагировали на сведения об отказе РФ предоставлять технологии по С-400

Информация российских источников о том, что сделка между Россией и Турцией по С-400 не предполагала передачу технологий, озадачила читателей турецких СМИ, которые спорят, был это обман со стороны Москвы или намеренная хитрость.
Речь идет об информации ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, который заявил, что передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась, передает «ИноСМИ» текст статьи турецкой газеты «Ени Акит».
В комментариях к статье издания турки пишут, что русские «тоже нас обставили».
«Ничего удивительного. С медведем в одно логово не лезут», – пишет один из пользователей.
Другие отмечают, что Турция сама должна сделать подобные системы. Некоторые предлагают для этого разгадать российские технологии и создать «свои ракеты Т-500».
«Пусть русский медведь подумает, что будет после этого», – пишет Хасан.
Другие считают, что Турция должна «иметь свою голову на плечах».
Впрочем, есть и те, кто считает эту информацию только уловкой.
«Возможно, это было сказано и для других стран. Чтобы теперь каждый желающий купить С-400 не говорил: «Мы тоже так хотим», – отметил Хусейн.
Напомним, Турция хотела приобрести российские комплексы с условием поставок технологий, чтобы впоследствии развивать собственное аналогичное производство.
Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские С-400 совместимы с системами стран Североатлантического альянса. Анкара отмечала, что была вынуждена закупить у РФ комплексы С-400, так как на Западе отказались продавать Турции системы ПРО.
Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США и намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Тема передачи говорит сама за себя: «Легально и летально». Именно так можно охарактеризовать снюс. Елена Малышева отметила, что в России из-за этой гадости стали погибать дети. Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Волочкова села на шпагат с котом в руках: «Растягиваю удовольствие» / 28 декабря
- Беременная Самойлова бежит из страны / 23 декабря
- Мнение: Наседка Водянова / 3 января
- «Дни.ру» дарят подарки: чемодан шоколадок Kit Kat / 21 января
- Спевшийся с националистами Зеленский совершил роковую ошибку / 25 ноября
- «Опять перебрала лишнего»: Волочкову в нелепом виде подняли на смех / 8 декабря
- Honor планирует выпустить модель смартфона V30 Lite / 19 января
- Иосиф Пригожин рассказал о повторном ДТП с участием сына Валерии / 14 декабря