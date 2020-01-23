Адвокат обвиняемого в убийстве полицейского в метро Москвы: Страж порядка застрелил сам себя

Полицейский Андрей Райский, погибший в московском метро в 2018 году, в убийстве которого обвиняют уроженца Киргизии Нурлана Муратова, мог сам застрелить себя, сообщила защита обвиняемого.
По версии следствия, Райский остановил Муратова, который, как ему показалось, был пьян. Они направились в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов, как считает следствие, взял у полицейского пистолет, выстрелил ему в голову и сбежал.
«Муратов проследовал с Райским в помещение на платформе, он шел туда добровольно для проверки документов. Полицейский сказал Муратову ждать его у двери, тогда как сам прошел вперед, зашел за слепую зону, где, как выяснилось позже, расположены кабинки туалета. По признанию моего подзащитного, некоторое время в помещении было тихо», – сообщил адвокат Алексей Толстых, передает РИА «Новости».
Он отметил, что через некоторое время в туалете прозвучал хлопок, «а на стене появились брызки крови». Толстых добавил, что Муратов не знал, что там находится туалет, а был уверен, что за поворотом расположен отдел полиции.
«Когда он увидел кровь, то подумал, что началась стрельба, будто за углом много-много кабинетов. Муратов попытался быстро «встать на лыжи» и убежать, он испугался», – сообщил адвокат.
Толстых уверен, что происшествие за углом не расследовано до конца, но самой очевидной версией защита считает неосторожное обращение с оружием, так как «нахождение в помещении третьего человека ничем не подтверждается».
Вместе с тем Толстых отметил, что на пистолете есть отпечатки пальцев Муратова, на его одежде есть следы крови. Адвокат пояснил, что многочисленные экспертизы не подтвердили, что оба мужчины в помещении какое-то время боролись, так как на теле погибшего не нашли раны, ссадины и синяки, кроме пулевого ранения.
23 января Мосгорсуде началось рассмотрение дела Муратова с участием присяжных. Им нужно будет ответить, доказано ли, что преступление имело место, доказано ли, что его совершил подсудимый, и виновен ли он в совершении преступления.
Обвиняемый получил гражданство РФ 12 лет назад, но до сих пор не до конца владеет русским языком, в суде он пользуется помощью переводчика.
Изначально он отрицал свою вину полностью, но позже в деле появилось его чистосердечное признание.
Потом Муратов заявил, что дал обличающие показания под давлением, и сообщил, что не боролся с Райским, и не стрелял из пистолета.
Напомним, Муратов находится под арестом в СИЗО с 2018 года.
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