Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open, который проходит в Мельбурне, сообщает официальный сайт соревнований.
В втором круге украинка победила американку Лорен Дэвис в двух сетах: 6:2, 7:6. Поединок длился один час и 32 минуты.
Дэвис занимает 62-е место в рейтинге лучших теннисисток WTA, Свитолина является пятой ракеткой планеты.
Это была пятая встреча украинки с американкой в рамках турниров Женской теннисной ассоциации. Во всех случаях побеждала Свитолина.
В третьем круге турнира первая ракетка Украины встретится с испанкой Гарбиньей Мугурусой, которая занимает 32-е место в рейтинге WTA.
Свитолина – единственная украинка, которая не вылетела из одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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