ВАКС арестовал одного из фигурантов «дела Микитася»

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя президента госкорпорации «Укрбуд», которого подозревают в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму 81,635 млн грн, сообщила пресс-служба ВАКС.

Подозреваемого арестовали до 14 февраля с правом внесения 6 млн грн залога.

При условии внесения залога на него наденут электронный браслет.

Имя подозреваемого в суде не назвали. Как сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, речь идет о Вячеславе Мамрыше, который был заместителем экс-директора «Укрбуда» Максима Микитася.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры проинформировала в Facebook, что прокуроры настаивали на аресте с альтернативой залога в 77 млн грн, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично.

СУД ОБРАВ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД 6 ПІДОЗРЮВАНОМУ У СПРАВІ ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ НАЦГВАРДІЇ Вищий антикорупційний суд за… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн. В деле также фигурируют гендиректор «Укрбуда» Олег Майборода, оценщик Алиса Грынчук и бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину, на него повторно надели электронный браслет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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