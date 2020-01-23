Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе из страны из Европейского союза. Об этом сообщает Sky News.

Заместитель спикера Палаты общин Найджел Эванс проинформировал депутатов о подписании законопроекта после обеда 23 января. Таким образом, документ приобрел статус закона.

Поданный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о согласовании условий выхода Соединенного Королевства из Европейского союза предусматривает, что датой Brexit будет 31 января 2020 года.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме «без соглашения». При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

20 декабря Палата общин впервые поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit и передала законопроект на рассмотрение Палаты лордов. Лорды одобрили законопроект Джонсона 22 января.

Планируется, что 24 января лидеры Европейского союза подпишут соглашение о выходе Великобритании из блока.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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