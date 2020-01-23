В Конституцию предложено внести поправку Калягина-Пиотровского-Мацуева

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра «ET CETERA» Александр Калягин предложили закрепить в Основном законе статус о культуре, сообщают представили органа.

«В ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Александр Калягин озвучил предложение, выработанное совместно с коллегами по творческому цеху, входящими в группу, по включению в Основной закон поправки в статью 70 (о флаге, гербе, гимне и столице)», – передает РАПСИ сообщение рабочей группы.

В частности, представители рабочей группы предложили дополнить статью 70 Конституции РФ третьим пунктом, посвященном культуре, в следующей редакции: «Культура РФ является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

В понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

В четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский шоумен Гоген Солнцев предстал перед фанатами в необычном образе глэм-рокера с длинными распущенными волосами. Фотографию, демонстрирующую изменившийся имидж, артист опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте. Сам Гоген Солнцев жалуется, что из-за нарушенного режима сна ему не удается выспаться. Новогодние праздники уже прошли, но организм до сих пор не адаптировался. Он попросил подписчиков поделиться советами […]