В Конституцию предложено внести поправку Калягина-Пиотровского-Мацуева

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра «ET CETERA» Александр Калягин предложили закрепить в Основном законе статус о культуре, сообщают представили органа.
«В ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Александр Калягин озвучил предложение, выработанное совместно с коллегами по творческому цеху, входящими в группу, по включению в Основной закон поправки в статью 70 (о флаге, гербе, гимне и столице)», – передает РАПСИ сообщение рабочей группы.
В частности, представители рабочей группы предложили дополнить статью 70 Конституции РФ третьим пунктом, посвященном культуре, в следующей редакции: «Культура РФ является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».
В понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
В четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию.
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