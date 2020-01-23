Плюнувший в пиццу курьер предстанет перед судом в Турции

В турецком городе Эскишехир разносчику пиццы, который плюнул в пиццу клиента и снял это на видео, грозит до 18 лет лишения свободы, информирует издание MilliGazete.

По данным газеты, курьер раскрыл коробку с пиццей, плюнут туда и записал свои действия на видео. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения в подъезде, где живет клиент, информирует РИА «Новости».

Клиент подал иск в суд, его адвокат требует, чтобы разносчика пиццы осудили за попытку отравления либо причинения вреда здоровью. По соответствующей статье доставщику грозит лишение свободы сроком от 2 до 15 лет. Также мужчине предъявлено обвинение в порче имущества, наказание за это подразумевает заключение сроком от 4 месяцев до 3 лет.

Разносчика пиццы уволили с работы, он также выплатил штраф в размере 4 тыс. лир (около 675 долларов). Однако суд еще продолжается, обвиняемому грозит до 18 лет тюрьмы.

Ранее в Сети появилось видео потасовки юмориста Лукинского и доставщика пиццы.

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