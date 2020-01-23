Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз

Украинский телеведущий, участник «Танцев со звездами» на «1+1» Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода с Еленой Войченко, обнародовал в Instagram фото из суда.

«В клетке», – написал он.

По словам Остапчука, его пользователи Instagram засыпали вопросами и советами тносительно развода.

«Разводиться или нет, а как же дети, может потерпеть и так далее. Чужая семья – потемки. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда – жизнь дана лишь раз, в этом-то ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас. Отдельное спасибо за дельные советы об обустройстве моей личной / семейной и сексуальной жизни – давайте я как-то сам. Развод – это не «бросить детей», «забыть» или «быть эгоистом». Хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте», – написал ведущий.

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В клетке * * Неожиданно, но меня после вчерашних сториз буквально засыпали вопросами и советами в схожей со мной ситуации. Разводиться или нет, а как же дети, может потерпеть и т.д. * Чужая семья — потёмки) Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда — жизнь дана лишь раз, в этом то ее прелесть. Больше такого не будет НИКОГДА. Поэтому живите здесь и сейчас. * Отдельное спасибо за дельные советы об обустройстве моей личной/семейной и сексуальной жизни — давайте я как-то сам * * П.С. Развод — это не «бросить детей», «забыть» или «быть эгоистом». Хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте. * #философ #жизньодна #недаюсоветы

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 23 Янв 2020 в 4:12 PST

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение 2017».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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