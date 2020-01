“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг

Принц Чарльз призвал политиков ввести экологический налог и создать новую экономическую модель, «иначе планета сгорит». Об этом он заявил 22 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает издание Daily Mail. После выступления принц Уэльский провел встречу с 17-летней экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг.

Как отмечает издание, встреча двух известных защитников природы была непродолжительной. После ее завершения принц Чарльз и Тунберг вышли к журналистам, но комментировать суть разговора отказались.

«Грета в своей фирменной толстовке с капюшоном и принц в своем элегантном полосатом костюме – вместе они выглядели довольно странно», – так описывает издание Vanity Fair встречу двух экоактивистов. Во время фотосессии принц Уэльский и шведская защитница климата обменивались непринужденными фразами.

“Грета замечательна, она – одна из главных причин, почему я пытался бороться [за сохранение климата] все эти годы”, – заявил принц Уэльский в интервью CNN после знакомства с Тунберг.

Издание Daily Mail подчеркивает, что в Швейцарию принц Уэльский прилетел на самолете, а на форум его привез электромобиль. Из Давоса принц Чарльз улетел в Израиль.

На официальной странице принца Уэльского в Instagram опубликованы фото со встречи с экоактивисткой. Грета Тунберг фото с принцем Уэльским на своей странице в Instagram не опубликовала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

The Prince of Wales meets environmental activist @GretaThunberg at @worldeconomicforum 2020. #wef

Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 22 Янв 2020 в 6:33 PST

Принц Чарльз впервые выступил с докладом о сохранении климата в 20-летнем возрасте, и с тех пор активно борется за сохранение природы.

Для Греты Тунберг из Швеции это второе выступление на форуме в Давосе. За активную позицию Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира и стала самой юной обладательницей титула человек года по версии журнала Time.

У Тунберг диагностирован синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. По словам девушки, особенности со здоровьем помогают ей концентрировать силы на борьбе с изменениями климата.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский шоумен Гоген Солнцев предстал перед фанатами в необычном образе глэм-рокера с длинными распущенными волосами. Фотографию, демонстрирующую изменившийся имидж, артист опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте. Сам Гоген Солнцев жалуется, что из-за нарушенного режима сна ему не удается выспаться. Новогодние праздники уже прошли, но организм до сих пор не адаптировался. Он попросил подписчиков поделиться советами […]