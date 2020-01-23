“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг

Принц Чарльз призвал политиков ввести экологический налог и создать новую экономическую модель, «иначе планета сгорит». Об этом он заявил 22 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает издание Daily Mail. После выступления принц Уэльский провел встречу с 17-летней экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг.
Как отмечает издание, встреча двух известных защитников природы была непродолжительной. После ее завершения принц Чарльз и Тунберг вышли к журналистам, но комментировать суть разговора отказались.
«Грета в своей фирменной толстовке с капюшоном и принц в своем элегантном полосатом костюме – вместе они выглядели довольно странно», – так описывает издание Vanity Fair встречу двух экоактивистов. Во время фотосессии принц Уэльский и шведская защитница климата обменивались непринужденными фразами.
“Грета замечательна, она – одна из главных причин, почему я пытался бороться [за сохранение климата] все эти годы”, – заявил принц Уэльский в интервью CNN после знакомства с Тунберг.
Издание Daily Mail подчеркивает, что в Швейцарию принц Уэльский прилетел на самолете, а на форум его привез электромобиль. Из Давоса принц Чарльз улетел в Израиль.
На официальной странице принца Уэльского в Instagram опубликованы фото со встречи с экоактивисткой. Грета Тунберг фото с принцем Уэльским на своей странице в Instagram не опубликовала.
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The Prince of Wales meets environmental activist @GretaThunberg at @worldeconomicforum 2020. #wef
Принц Чарльз впервые выступил с докладом о сохранении климата в 20-летнем возрасте, и с тех пор активно борется за сохранение природы.
Для Греты Тунберг из Швеции это второе выступление на форуме в Давосе. За активную позицию Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира и стала самой юной обладательницей титула человек года по версии журнала Time.
У Тунберг диагностирован синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. По словам девушки, особенности со здоровьем помогают ей концентрировать силы на борьбе с изменениями климата.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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