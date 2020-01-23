Бекешкина: Оценка численности населения Украины не заменит настоящей переписи

Проведенная в Украине оценка численности населения Украины не заменит настоящей переписи, сказала в комментарии изданию «ГОРДОН» социолог Ирина Бекешкина.

«Прежде всего, нужно посмотреть методику оценки численности населения. Вопрос в том, насколько она позволяет охватить все население. Все ли жители страны учтены в реестрах, которые использовались. Например, можно взять данные по мобильным телефонам. Да, они есть у многих, но не у всех. Хорошо, можно тогда взять данные из Пенсионного фонда. Но и это не дает гарантий, ведь не все, у кого нет мобильных телефонов, обязательно являются пенсионерами. К тому же, у нас немало переселенцев, зарегистрированных на старом месте жительства. Поэтому у меня есть подозрения, что часть населения просто была не учтена», – отметила Бекешкина.

По ее мнению, нынешняя численность населения Украины не меньше 37 млн.

«По сведениям Госстата, население составляло почти 42 млн. Наверняка, там отталкивались от данных, полученных ранее. Реалистичный ли результат, который озвучен сейчас, – сложно сказать. Как минимум, население в Украине не меньше 37 млн. Тут вопрос – сколько людей не учли? Это касается тех же пенсионеров на оккупированных территориях, которые получают пенсии. Учли их или нет? Не стоит забывать и о том, что немало людей выехали в Россию. Задача подсчета населения остается довольно сложной. Конечно, хорошо, что хоть что-то подсчитали. Но этот подсчет не заменит настоящей переписи – действительно очень сложной процедуры», – подчеркнула Бекешкина.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41 млн 922,7 тыс. человек.

В сентябре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин планирует провести частичную перепись населения, она будет электронной. 15 января 2020 года министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что благодаря методике электронной переписи удалось установить фактическое количество населения в Украине.

Согласно оценке численности населения Украины, в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37 млн 289 тыс. человек, сообщил Дубилет 23 января. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

В Украине также провели пробную перепись населения в Песковской территориальной общине Бородянского района Киевской области и в части Оболонского района столицы. Ее первый этап стартовал 1 декабря 2019 года, а второй – 14 декабря.

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявлял, что провести перепись населения Украины при помощи только онлайн-инструментов невозможно.

Дубилет считает, что перепись населения в Украине проводить не нужно.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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