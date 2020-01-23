Ученые назвали источник коронавируса

23.01.2020, 18:05, Разное

Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса. По мнению специалистов, человек мог впервые заразиться опасным заболеванием от змеи.

Как передает агентство «Интерфакс», специалисты сравнили генетический код вируса с генетическим кодом различных животных. В ходе исследования они выяснили, что самыми близкими к коду вируса являются змеи. В Китае этих животных часто употребляют в пищу.

Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. По последним данным, 17 больных скончались.



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