Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров пяти стран СБ ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина, который до этого предложил провести встречу глав государств-пяти постоянных членов СБ ООН.
«Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе», – передает слова Макрона ТАСС.
Ранее Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу для обсуждения мировых проблем.
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