Участники ТВ-шоу устроили драку во время обсуждения закона об оскорблении чувств верующих

23.01.2020, 18:05, Новости дня

Член Общественной палаты Павел Пожигайло и журналист Анатолий Баранов устроили драку на передаче «Место встречи» на телеканале НТВ.

Пожигайло в ходе обсуждения закона об оскорблении чувств верующих попросил гостей студии говорить на эту тему аккуратнее, так как большая часть жителей России, по его утверждению, являются православными, передает РИА «Новости».

 

«Товарищ мракобес, помолчите», – сказал он Баранову.

Журналист в ответ подошел к нему и ударил кулаком в лицо, после чего началась драка.

Ведущий программы Андрей Норкин попросил Баранова извиниться после того, как гостей разняли. Журналист в итоге попросил прощения у Пожигайло.

После этого он покинул студию.

В апреле 2019 года писатель Сергей Лойко в эфире ток-шоу «Место встречи» на НТВ произнес фашистское приветствие, после чего началась драка; ведущий Иван Трушкин выгнал писателя из студии.



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