Британец похудел на 25 кг после отказа от алкоголя

23.01.2020, 18:04, Разное

Житель британского города Блэквуд решил бросить пить алкоголь, полностью отказавшись от давней вредной привычки. В итоге, 25-летнему мужчине удалось за считанные месяцы похудеть почти на 25 килограмм.
По информации местного издания Metro, осенью 2019 года Гетин Томас принял решение об отказе от вредного образа жизни, распрощавшись с алкоголем. Молодой человек отметил, что очень редко следил за своим питанием, но наибольший вред своему организму наносил спиртным. В конечном счете это не могло не отразиться на его состоянии.

Переломный момент наступил, когда в один из дней Томасу стала очень плохо. Поэтому, он перестал употреблять алкоголь, а затем начал заниматься в местном тренажерном зале. Такие перемены помогли ему недавно пробежать 10 км в рамках благотворительного забега. Сейчас житель Блэквуда очень редко выпивает, ведь изменения дались ему крайне тяжело.



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