В Петербурге задержали медика-таджика по подозрению в изнасиловании коллеги-дагестанки

Уроженца Таджикистана задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании студентки из Дагестана. Родные пострадавшей не восприняли ее связь с парнем иной национальности.

Мужчина, работающий медиком в северной столице России, и его подруга трудились в одной из городских больниц, и об их связи узнали родственники дагестанки. Следователи считают, что в январе этого года приезжий в комнате отдыха в клинике надругался над коллегой. В правоохранительные органы данные об этом поступили не сразу, девушка сама не обращалась к ним. Спустя время в полицию позвонил ее родственник, рассказавший о якобы изнасиловании. Таджика задержали и поместили под домашний арест, а также открыли уголовное дело по факту случившегося.

СМИ Санкт-Петербурга попытались связаться с потерпевшей, но та удалила страницу в социальной сети. Вскоре на телефон журналиста позвонил некий парень, назвавший себя ее однокурсником и попросивший «не лезть в дело», добавив, что теми, кто сомневается в версии надругательства, «займется дагестанская диаспора города». Спустя время задержанного избили возле его дома. По его словам, это сделали родные дагестанки, которые уже приходили ранее, повредив входную дверь. От полицейских они требовали выдать им мужчину, но вынуждены были отступить, когда увидели служебное удостоверение сотрудников. Самого избитого госпитализировали с сотрясением. В больнице диагноз подтвердился.

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