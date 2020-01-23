Экспертиза не нашла алкоголя у отравившегося мальчика в Саратове

Госпитализированный с подозрением на сильное алкогольное опьянение мальчик в Саратове не был пьян, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Саратовской области.
«Сейчас провели освидетельствование, мальчик не был пьян. Он отравился неизвестным химическим веществом, каким – будет установлено в дальнейшем. Семья благополучная», – сказали в аппарате детского омбудсмена, передает РБК.
По факту госпитализации ребенка с подозрением на алкогольное отравление полиция начала проверку.
Родители сообщили, что днем 22 января он ушел на улицу, а вечером попросил вызвать прохожую женщину скорую помощь из-за плохого самочувствия. В больнице ему поставили диагноз «отравление неизвестным веществом/алкогольная интоксикация».
После отравления мальчик находился в состоянии средней степени тяжести.
Вместе с тем друг мальчика рассказал изданию «Подъем», что ребенок якобы «уходил в запой» и гулял по городу, пытаясь протрезветь перед возвращением домой.
Собеседник подчеркнул, что не знает наверняка, пил ли мальчик в тот день, когда отравился.
«Уже бывало подобное, когда он выпивал со своими друзьями. Он утром бухал и весь день гулял, чтобы протрезветь. Он неоднократно приносил деньги и говорил, что нашел их в кармане: то одну тысячу принесет, то пять. Он их просто из дома воровал», – рассказал источник издания.
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